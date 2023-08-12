هل تعوم مصر على بركة مياه جوفية؟.. رئيس مصلحة الرى يوضح

قال المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن حصة مصر من المياه لم تتغير منذ 1959، رغم ارتفاع عدد السكان، موضحًا أن نصيب مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، والشعب يستهلك 10 مليارات متر مكعب منها في الشرب سنويًا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة نفذت عملية تحلية مياه البحر بتكلفة تتجاوز المليارات، ولا توجد صحة لما يتردد أن مصر تعوم على بركة مياه جوفية، مشيرًا إلى أن إجمالي المياه في مصر نحو 60 مليار متر مكعب، واستهلاك الشعب المصري نحو 81 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من خلال استعادة تكرير مياه الري لـ4 مرات.

وتابع، أن محطة المحسمة تساهم في دعم الموارد المائية في سيناء، كما أن مياه التحلية نقية وتحقق أعلى مستوى من الإنتاجية، موضحًا أنه سيتم التوسع في استصلاح الأراضي في توشكى، ومن المتوقع الوصول إلى 750 ألف فدان، تروى من مياه النيل، مؤكدًا أن مصر تحسن إدارة مواردها بتوسعها في الرقعة الزراعية.

تأثير سد النهضة على حصة مياه مصر

وأشار إلى أن حصة مصر لم تتأثر من بناء سد النهضة، كما أن هناك تفاؤلًا مشوبًا بالحذر من ملف سد إثيوبيا، وهناك إعداد من مصر وإثيوبيا لعقد أول جلسة في مفاوضات السد، وقد نصل لحل بشأن قواعد ملء السد.