السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول قرار من النيابة في حريق السيدة زينب

حريق السيدة زينب
حريق السيدة زينب

فتحت نيابة السيدة زينب الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، تحقيقات موسعة في حادث حريق أعلى عقار في السيدة، حيث أمرت باستدعاء مالك غية حمام المتسببة في نشوب الحريق لسؤاله في الحادث.

كانت قد كشفت المعاينات والفحوص المبدئية لحريق السيدة زينب، أن سبب الحريق نشوب النيران في "غية حمام" أعلى أحد العقارات، وأضافت المعاينات أنه نظرا لكون غية الحمام من الأخشاب فقد ساعد ذلك على اشتعال النيران وتزايد ألسنة اللهب.

ودفعت القوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وسلالم هيدروليكية، لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة ومنع كرات اللهب من الانتشار.

 

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