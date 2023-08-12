السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الفرنسية عن وجود قنبلة فى برج إيفل: خبر كاذب

برج أيفل
برج أيفل

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، عن تفاصيل وجود قنبلة في برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إن ما ورد من أنباء تتعلق بوجود قنبلة في برج إيفل هو مجرد بلاغ كاذب، وأنها سمحت للزائرين بالعودة إلى البرج، بعد ساعتين من إخلائه.

وأكدت صحيفة ليبراسيون أن ما أثير حول وجود قنبلة في برج إيفل هو مجرد بلاغ كاذب.

من جانبها، أعلنت الهيئة الفرنسية المسئولة عن إدارة البرج، عن أن خبراء إبطال القنابل والشرطة تفقدوا المكان، بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق، بدعوى أنها إجراءات اعتيادية في مثل هذا النوع من المواقف.

إخلاء برج إيفل بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة فرانس برس، بأنه تم إخلاء النصب التذكاري الباريسي برج إيفل بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة.

وتوجه عمال إزالة الألغام إلى الموقع، وأغلق النصب أمام الزوار.

وأوضحت الوكالة ذاتها، أن إنذارًا أمنيًا، أدى إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس.

من جانبها، أعلنت الهيئة التي تدير البرج، عن أن خبراء إبطال القنابل والشرطة الفرنسية يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث.

وتشهد فرنسا خلال الأيام الحالية العديد من الحوادث، وقبل يومين، أعلنت السلطات الفرنسية، عن حريق هائل نشب في 4 صوامع للحبوب في مدينة لا روشيل، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقالت الشركة المشغلة لصوامع الحبوب، إن الحريق أصبح تحت السيطرة، منوهة إلى أن ألسنة اللهب لم تصل للحبوب المخزنة.

أكدت الشركة أن السلطات الفرنسية أرسلت فرق إطفاء كثيفة للموقع حتى الآن، كما تم دفع تعزيزات أخرى في طريقها إلى هناك الآن، يُشار إلى أن "لا روشيل" تعتبر من أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا.

قنبلة برج إيفل باريس الشرطة الفرنسية خبراء إبطال القنابل

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