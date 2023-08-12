إنذار كاذب بوجود قنبلة.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إعادة فتح برج إيفل

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل إعادة فتح برج إيفيل أمام الزوار مرة أخرى بعد إغلاقه بسبب إنذار كاذب بوجود قنبلة.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إنه قبل عام من تنظيم باريس لدورة الألعاب الأوليمبية جرت العادة القيام ببعض من الإجراءات الاحترازية والأمنية، مشيرًا إلى أنه بمجرد الإبلاغ عن وجود قنبلة تم التعامل بسرعة من قبل السلطات المحلية والسلطات الخاصة ببرج إيفل الذي يشهد العدد الأكبر من زوار العاصمة باريس.

وأكد أن قوات الشرطة والدرك الفرنسي حاصرت المكان وإجلاء جميع الزوار، وساحة برج إيفل، وجرت عمليات التفتيش من قبل قوات المفرقعات وبعد ساعتين تم الانتهاء من أعمال التفتيش وأن البلاغ كاذب.