كوريا الجنوبية تفرج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة لديها

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية أفرجت عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في بنوكها؛ بموجب صفقة بين واشنطن وطهران.

وقال فرزين في منشور عبر منصة "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، إن إيران لديها أموال تقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي مودعة (بعملة وون كوريا الجنوبية) في بنوك جمهورية كوريا على مدى السنوات الماضية، دون دفع فوائد، حسبما نقل موقع "تشاينا دوت أورج".

وأشار كبير المصرفيين الإيرانيين إلى أن الأموال تقلصت بما يقارب المليار دولار من حيث القيمة بسبب انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار.

وأكد فرزين أنه تم الإفراج عن الأصول المجمدة بالكامل وتحويلها إلى اليورو، مع تغطية رسوم خدمة الصرف من قبل دولة ثالثة.

وأضاف أن تلك الأموال، بعد تحويلها إلى حسابات في ستة بنوك إيرانية في قطر، ستستخدم في شراء سلع غير خاضعة للعقوبات عبر أنظمة الدفع المصرفية.

ولفت محافظ البنك المركزي الإيراني إلى أنه سيتم أيضًا الإفراج عن الأصول المجمدة في عدة دول أخرى قريبًا.

السجناء الأمريكيون مقابل استكمال تحويل الأموال المجمدة

يوم الجمعة، قال محمد جمشيدي، نائب رئيس أركان الرئيس الإيراني للشؤون السياسية في منشور على منصة "إكس"، إن السجناء الأمريكيين في إيران سيغادرون بالتزامن مع إطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة والنقل الكامل لأموال إيران المجمدة.

وبحسب تفاصيل الصفقة التي أوردتها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة في وقت سابق، فمن المتوقع أن تفرج إيران عن 5 سجناء أمريكيين تحتجزهم، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الإيرانيين وكذلك الإفراج عن قرابة 6 أو 7 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني في كوريا الجنوبية.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا، شددت فيه على أن "طهران ستحدد كيفية استخدامها هذه الأصول، وأنه سيتم الاستفادة منها لتلبية الاحتياجات المختلفة للبلاد، على النحو الذي تحدده السلطات ذات الصلة".