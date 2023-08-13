مواعيد الصلاة اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في عدد من محافظات مصر.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:46 ص

موعد أذان الظهر: 1:00 م

موعد أذان العصر: 4:37 م

موعد أذان المغرب: 7:39 م

موعد أذان العشاء: 9:03 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:48 ص

موعد أذان الظهر: 1:05 م

موعد أذان العصر: 4:44 م

موعد أذان المغرب: 7:46 م

موعد أذان العشاء: 9:11 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:38 ص

موعد أذان الظهر: 12:56 م

موعد أذان العصر: 4:34 م

موعد أذان المغرب: 7:36 م

موعد أذان العشاء: 9:01 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:41 ص

موعد أذان الظهر: 12:56 م

موعد أذان العصر: 4:33 م

موعد أذان المغرب: 7:35 م

موعد أذان العشاء: 9:00 م





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المنيا

موعد أذان الفجر: 4:53 ص

موعد أذان الظهر: 1:02 م

موعد أذان العصر: 4:35 م

موعد أذان المغرب: 7:38 م

موعد أذان العشاء: 9:00 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:53 ص

موعد أذان الظهر: 12:58 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:32 م

موعد أذان العشاء: 8:52 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:52 ص

موعد أذان الظهر: 12:54 م

موعد أذان العصر: 4:24 م

موعد أذان المغرب: 7:27 م

موعد أذان العشاء: 8:47 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:54 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:24 م

موعد أذان العشاء: 8:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:33 ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:30 م

موعد أذان العشاء: 8:55 م