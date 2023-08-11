الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لم يستطع إكمال الصلاة.. تفاصيل ما حدث لإمام الحرم المكى خلال خطبة الجمعة (فيديو)

جريدة الدستور

أصدرت رئاسة الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بيانًا، اليوم، حول تفاصيل ما حدث خلال صلاة الجمعة بالحرم المكي، حيث أصيب الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، بحالة إعياء وإرهاق في آخر خطبة الجمعة وأول الصلاة، ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر.

وأضاف البيان أن رئيس رئاسة الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أَتم بالناس الصلاة، قائلا: "المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به".

وطمأن المتحدث الرسمي لرئاسة الشئون الدينية السعودية الجميع بأن الشيخ ماهر المعيقلي بصحة جيدة.

وأظهر مقطع فيديو أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس هو من أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة، بعد حالة الإعياء التي فاجأت المعيقلي، ومن ثم لم يستطع إكمال الصلاة.

صلاة الجمعة المسجد الحرام المسجد النبوي الحرم المكي ماهر المعيقلي

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