السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إمبراطورية مشمش.. الباز: احتكار السلع ورفع أسعارها أخطر من العمليات الإرهابية على الدولة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بضرورة التصدي لأزمة ارتفاع أسعار السجائر بالسوق، رغم طرح الشركة الشرقية للدخان ملايين علب السجائر يوميا بسعر ثابت 24 جنيها للعلبة.

واستعرض "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أسعار علب السجائر على صفحة "شركة جوهرة باب البحر.. مشمش" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "لازم الدولة تضرب بيد من حديد، وأي محتكر لسلعة يتم عقابه".

وأردف: "عندنا لعب ظاهر في مسألة سوق السجائر وده عامل توتر، والاستغلال اللى بيحصل ده في ضرب للأمن بشكل عام، وفي كلاب مسعورة بتقول مصر فيها طوابير لشراء السجائر".

وواصل: "زمان وفي فترات ليست بعيدة أي حد كان بيزود قرش واحد على سلعة بيتعمل له قضية أمن دولة في فترات، سواء تاجر كبير أو صغير، وهناك الآن يتردد اسم إمبراطورية مشمش للسجائر.. ده واحد بيعطش السوق عشان يعمل أزمة".

ولفت إلى أن التاجر الذي يتسبب في أزمة بالسوق أخطر على مصر من العمليات الإرهابية، متابعا: "دلوقتي اللعب في السلع اللى مش عاوزة تتخزن في ثلاجات، زي الأرز والسكر والسجائر وغيرها ممكن تتخزن فترة طويلة ومتبوظش.. المسألة مخططة".

 

أسعار السجائر محمد الباز اخر النهار امبراطورية مشمش الشرقية للدخان

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