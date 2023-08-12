4 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مخزن بـ فيصل

نشب حريق اليوم في أحد المخازن بنطاق فيصل في محافظة الجيزة، وتدخل رجال الحماية المدنية على الفور، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للأماكن المجاورة بدون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق، وحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.