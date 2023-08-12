السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مخزن بـ فيصل

حريق
حريق

نشب حريق اليوم في أحد المخازن بنطاق فيصل في محافظة الجيزة، وتدخل رجال الحماية المدنية على الفور، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للأماكن المجاورة بدون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

 

وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق، وحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على الحريق النيابة العامة حريق داخل مخزن رجال الحماية المدنية محافظة الجيزة محضر بالواقعة وفرض كردون أمني

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