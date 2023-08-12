السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تقرير| تواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الأولى وسط أجواء احتفالية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

عرضت فضائية extra news، تقريرًا يرصد تواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى وسط أجواء احتفالية.

وأوضح التقرير، أنه في ليلة جديدة من الليالي الفنية لمهرجان العلمين الجديدة، وتحت شعار "كامل العدد" أقيمت ثلاثة حفلات غنائية.

وبدأت السهرة الفنية بالمطرب مسلم، والذي حرص على تقديم توليفة كبيرة من أغانيه معربًا عن سعادته بالمشاركة في إحياء الحفل، مشيدًا بالتنظيم الرائع. 

كما تألق فريق "مسار إجباري" في حفلهم بالمهرجان وسط تفاعل كبير من الجمهور وتصفيق حار وترديد الأغنية معهم، كما تألق النجم رضا البحراوي خلال حفله وقدم العديد من أغانيه. 

وتصدر هاشتاج "مهرجان العلمين الجديدة" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أعرب المغردون عن سعادتهم وحماسهم لفعاليات هذا المهرجان الكبير في أرض مصر الساحرة.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، منذ بداية فعالياته يوم 13 من يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف. 

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

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