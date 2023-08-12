طبيب رئيس النيجر المعزول يزوره في مقر احتجازه

التقى الرئيس النيجيري محمد بازوم، المحتجز في مقر إقامته الرئاسي في نيامي منذ الانقلاب الذي أطاح به في 26 يوليو الماضي، اليوم السبت، بطبيبه الخاص، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن مصيره، على ما أعلن أحد أقارب الرئيس.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الطبيب "جلب طعامًا" للرئيس بازوم ونجله وزوجته المحتجزان معه، مضيفًا: "إنه يبلي بلاءً حسناً بالنظر إلى الوضع".

"مخاوف خطيرة"

وأعرب عدد من ممثلي المنظمات والدول المتحالفة مع النيجر قبل الانقلاب عن قلقهم بشأن ظروف الحبس والحالة الصحية للرئيس المعزول.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، الجمعة، عن "مخاوف جدية" من "تدهور أوضاع اعتقال" محمد بازوم.

"اللاإنسانية والقاسية"

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق"، مستخدمًا نفس المصطلحات التي استخدمها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي قال إنه "فزع" من رفض القادة العسكريين إطلاق سراح محمد بازوم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة في بيان إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش قال أيضا إنه "قلق" من "الظروف المؤسفة التي سيعيش فيها الرئيس بازوم وعائلته".

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، التي تحدثت إلى رئيس النيجر، فقد وصف معاملة أسرته بأنها "غير إنسانية وقاسية".

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية سي إن إن، فإن محمد بازوم لديه "مكرونة وأرز فقط ليأكله".

وبحسب المصدر نفسه، زعم أيضًا في سلسلة رسائل أرسلها إلى صديق أنه لم يجلب له أحد طعامًا أو دواءً.

وتأتي زيارة طبيب محمد بازوم بعد يومين من تفويض رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بنشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة، بهدف تدخل عسكري محتمل في النيجر.

وكانت "إيكواس" منحت في 30 يوليو الماضي، المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الماضي، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي.