السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طبيب رئيس النيجر المعزول يزوره في مقر احتجازه

محمد بازوم في القصر
محمد بازوم في القصر الرئاسي في نيامي ، 2 مايو 2022

التقى الرئيس النيجيري محمد بازوم، المحتجز في مقر إقامته الرئاسي في نيامي منذ الانقلاب الذي أطاح به في 26 يوليو الماضي، اليوم السبت، بطبيبه الخاص، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن مصيره، على ما أعلن أحد أقارب الرئيس.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الطبيب "جلب طعامًا" للرئيس بازوم ونجله وزوجته المحتجزان معه، مضيفًا: "إنه يبلي بلاءً حسناً بالنظر إلى الوضع".

 

"مخاوف خطيرة"

وأعرب عدد من ممثلي المنظمات والدول المتحالفة مع النيجر قبل الانقلاب عن قلقهم بشأن ظروف الحبس والحالة الصحية للرئيس المعزول.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، الجمعة، عن "مخاوف جدية" من "تدهور أوضاع اعتقال" محمد بازوم.

 

"اللاإنسانية والقاسية"

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق"، مستخدمًا نفس المصطلحات التي استخدمها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي قال إنه "فزع" من رفض القادة العسكريين إطلاق سراح محمد بازوم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة في بيان إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش قال أيضا إنه "قلق" من "الظروف المؤسفة التي سيعيش فيها الرئيس بازوم وعائلته". 

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، التي تحدثت إلى رئيس النيجر، فقد وصف معاملة أسرته بأنها "غير إنسانية وقاسية".

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية سي إن إن، فإن محمد بازوم لديه "مكرونة وأرز فقط ليأكله".

وبحسب المصدر نفسه، زعم أيضًا في سلسلة رسائل أرسلها إلى صديق أنه لم يجلب له أحد طعامًا أو دواءً.

وتأتي زيارة طبيب محمد بازوم بعد يومين من تفويض رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بنشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة، بهدف تدخل عسكري محتمل في النيجر.

وكانت "إيكواس" منحت في 30 يوليو الماضي، المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الماضي، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي.

طبيب محمد بازوم الخاص زيارة الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم مقر احتجاز بازوم وضع بازوم الصحي

الأكثر قراءة

بعد شائعات هروبه.. الباز يعرض صورة مراد موافى فى الساحل الشمالى

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

المعاينات تكشف السبب الرئيسى وراء نشوب حريق السيدة زينب

كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في نهائي البطولة العربية

أسباب براءة لا عب كرة قدم من سرقة عقد زواج عرفي من سيدة بالهرم

حصر 50% من العقارات.. نائب وزير الاتصالات: كل شقة فى مصر لها رقم قومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم