منى عبدالغنى توجّه رسالة لكل سيدة تحملت مسئولية تربية أبنائها

وجهت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، رسالة لكل سيدة تحملت المسئولية بعد وفاة زوجها، مؤكدة أنها بمائة رجل، لأنها هي من ربت وتحملت وضحت بحياتها حتى تربي أولادها وكانت بمثابة الأم والأب.

وأضافت، خلال حلقة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن هذه السيدة قدمت ما لم يستطع أحد تقديمه، وطالبتها بأن تكون فخورة بنفسها أمام أي شخص، ولتثق أن الله سيجازيها عما قدمته لأولادها.

رسالتها لهؤلاء الأبناء

كما وجهت رسالة لأبنائها قائلة: "حطوها جوّا عينكم"، مشيرة إلى أن هناك بعض السيدات ترمي أولادها بعد انفصالها عن زوجها أو موته، وفضلت نفسها عليهم مما أدى لضياع الأولاد، مؤكدة أن تربية الأبناء مسئولية صعبة عندما تحملها سيدة لوحدها، ولذا يجب على أولادها تعويضها وتقديرها منهم ومن أبنائهم وأن يعلموا أبناءهم كيف يقبلون يدها بأن يقوموا هم بتقبيل يدها ورأسها أمامهم.