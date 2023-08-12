السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته كمية من مخدر الهيروين بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوى والمستشار محمد إبراهيم عوض، المستشار أكرم محمدين الفضالي.
ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 7271 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على أثر تلقي اتصال هاتفي بقيام المتهم "ف.ز.ذ" عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكًا في يده حافظة بلاستيكية ويقوم بمناولة أحد عملائه لفافة تحوي على مادة بيج اللون وهي مخدر الهيروين، والتحصل منه على مبلغ من المال.
فأسرعت القوة بضبطه ولاذ العميل بالفرار وتم استخلاص الحافظة من يده وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 9 لفافات لمخدر الهيروين.
وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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