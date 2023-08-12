عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

قال حمادة حسن، شقيق ضحية حادث الهرم، التي قتلها زوجها، ونحر عنق بناتها الخمس، إن زوج شقيقته كان دائم الاعتداء عليها، لكنه لم يسبق له أن حاول قتلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن زوج شقيقته كان يطردها باستمرار، وآخر مرة كانت قبل العيد الأضحى بعشرة أيام، جاءت شقيقته مع ابنتها الصغرى لبيت والدها، وقضت العيد معهم، ثم أقنعها أخوها وابن عمها بالعودة لبيتها "عشان خاطر عيالها".

وأردف: وهي أيضًا أرادت العودة، لخوفها على بناتها منه، لأنها كانت مرة تحضر بعيالها، ومرة تتركهم ليتحمل مسئوليتهم، لكنه لم يكن على قدر المسئولية، وقالت آخر مرة رجعوني ليعمل حاجة في البنات".

وكشف عن أن زوج شقيقته تزوج عليها مرتين، لأنه يرغب في طفل ذكر، مردفًا: "هو كان عايز الواد مش عايز البنت، اتجوز عليها مرتين، وخلف واد، وكانت ضرتها بتيجي لأختي، تقعد معها بالأيام، أختي قبلت بالوضع من أجل بناتها، وأبويا كان هيرفع قضية خلع عليه، لكنها رفضت".

وتابع: "مشافتش يوم حلو معاه، وخلفت 5 لأنها كل مرة تقول أجيب له الواد، كان بيضربها ويبهدلها، ورفضت ترفع خلع حتى لا يأخذ منها البنات، لأنه أب لا يؤتمن على بناته"، لافتًا إلى أن شقيق زوجته كان يتعاطى مخدر الحشيش.

وأوضح أن زوج أخته حاول قتل البنات الخمس ونحر أعناقهم، وتوجد بنتان حالتهما مستقرة، وبنتان بين الحياة والموت، وواحدة ماتت ودُفنت مع والدتها.