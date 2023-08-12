السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق سودانى الجنسية بمياه نيل أسوان.. وإيداع الجثة تحت تصرف النيابة

ارشيفية
ارشيفية

نجح رجال الإنقاذ النهرى فى أسوان، مساء اليوم السبت، فى انتشال جثمان شخص سوداني الجنسية غرق بمياه نهر النيل، ولم يتبين السبب حتى الآن، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على غريق فى مياه نهر النيل، وذلك فى منطقة الأعقاب بحري التابعة لدائرة المدينة، ولم يتبين السبب وراء ذلك حتى الآن، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقل رجال الإنقاذ النهرى بأسوان إلى مكان البلاغ لانتشال جثمان الشخص الغريق من مياه نهر النيل بمنطقة الأعقاب بحرى، ونجحت جهودهم في ذلك.


وبانتشال الجثة وتحريات رجال المباحث تبين أن الغريق يدعى أحمد أنور دقل، يبلغ من العمر 42 سنة، سوداني الجنسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان الانقاذ النهري بأسوان انتشال الجثة جثمان شخص سوداني الجنسية غرفة عمليات النجدة

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