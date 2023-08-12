السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الهيئة المصرية للبترول: الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بلغ 81.5 مليون طن

المنتجات البترولية
المنتجات البترولية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤشرات الأداء للهيئة المصرية للبترول خلال عام 2022، كشف أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية، بلغ 5ر81 مليون طن، بـ35.2 مليون طن منتجات بترولية و46.3 مليون طن غازات طبيعية.

وتابعت الوزارة، أن إجمالي الكميات المنقولة حوالي 81 مليون طن ساهمت خطوط الأنابيب بنقل النسبة الأكبر حيث تم نقل كمية 70.2 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات بنسبة حوالي 86.7% ثم اللواري التي ساهمت بنقل كمية 0.3 ملايين طن بنسبة 0.3% أما عن الناقلات البحرية فكان نصيبها 10.2 ملايين طن بنسبة 12.6%، أما عن السكك الحديدية فكان نصيبها 0.3 ملايين طن.

وفي سياق منفصل قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه من منطلق الدور المحوري للهيئة العامة للبترول كأحد الكيانات الداعمة للاقتصاد القومي، نجحت في تأمين كافة الاحتياجات اليومية من المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلية وكافة قطاعات الدولة، على الرغم من تزايد الاستهلاك لتلك المنتجات الذي يشكل تحديا إضافيًا.

وأضافت وزارة البترول، في العدد الجديد من مجلتها، أنه إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، جرى تصدير الفائض من بعضها؛ للمساهمة في تعزيز مصادر العملة الأجنبية للبلاد، ولفتت إلى أن الهيئة العامة للبترول تلعب دورًا حيويا لتحقيق استراتيجيات الدولة، وتفعيل مساهمة قطاع البترول في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتدعيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأضافت أن الهيئة تعمل على كافة المحاور الاستراتيجية المختلفة ووضع السياسات المرنة وزيادة مساهمتها الفاعلة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل، وفي إطار التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي تؤثر بشكل أكبر على اقتصاديات كافة دول العالم.

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