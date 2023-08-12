كشف وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدت مع بعض الدول العربية الشقيقة مثل الكويت والسعودية والعراق لاستيراد كميات إضافية من الزيت الخام لتكريرها بالمعامل المصرية.

البترول: التعاقد مع الكويت والسعودية لاستيراد الزيت للتكرير

وأوضحت البترول، أن كميات الخام العربي الخفيف المستورد التي تم التعاقد عليها في عام 2022، ليتم تكريرها تم توجيهها بمعمل مسطرد للتوافق مع المواصفات المطلوبة للمازوت المسلم للشركة المصرية للتكرير.

وذكرت الوزارة، أن استراتيجية الهيئة والوزارة في الفترة القادمة هي إدخال مشروعات جديدة حيز الإنتاج مثل مشروع التكسير الهيدروجيني والتفخيم بشركة أنوبك ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفخيم بشركة السويس، حيث تعتمد هذه المشروعات الجديدة على المازوت كتغذية لها لإنتاج منتجات ذات عائد اقتصادي أكبر.

وفي السياق استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ستيفان ولتبرز، رئيس شركة سي واي بلس الألمانية، والوفد المرافق له، وأشار بيان لوزارة البترول إلى أن اللقاء شهد بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مصر في مجال التعدين والصناعات المكملة له، في ظل رغبة الشركة في إنشاء مصنع لإنتاج مركب سيانيد الصوديوم الذي يستخدم في معالجة واستخراج الذهب من الصخور.

وقال "الملا" إنه في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده مجال تعدين الذهب في مصر، وفي ضوء نجاح مزايدة الذهب ودخول عدة شركات عالمية للعمل في هذا المجال الواعد في مصر، أصبح هناك احتياج لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين، ولفت إلى أنه تجرى حاليًا دراسة جدوى إنشاء مثل هذه المصانع، التي ستوفر منتجات تستخدم في نشاط التعدين مما يحقق وفرًا كبيرًا من النقد الأجنبي المستخدم في استيراد مثل هذه المنتجات.

ونوه بأن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين تولي أهمية قصوى لتنفيذ اشتراطات التعدين الأخضر، والالتزام بالتوافق البيئي للأنشطة التعدينية وخفض الانبعاث؛ من خلال الاستفادة من الشركات الرائدة عالميًا، في هذا المجال والتي تمتلك خبرات وتكنولوجيات متطورة.