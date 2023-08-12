قناة الناس| يسري جبر: التوبة والندم من الذنوب يسقطان العقوبة في الإسلام (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ التوبة والندم من الذنوب تسقط العقوبة في الشريعة الإسلامية بخلاف الأمم السابقة.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ النبي صلّ الله عليه وسلم ذلك اختصر ذلك وقال “الندم توبة”، فلو ندم الإنسان فإن الله يكتبه من التائبين، لافتًا إلى أنه لا يوجد مسلم يقدم على عمل أي معصية إلا ويكون نادمًا على ذلك، حتى أن الحرامي يهم بالسرقة ويقول “ يا رب توب عليا”، ومن يشرب الخمر يدعوا ربه أن يكف عنها، بخلاف الكافر الذي يشرب الخمر ويتلذذ بها، وأنّ المؤمن حين يهم بشرب الخمر فإنه يتأذى منها.

وأوضح “جبر”، أنّ هناك فرق بين معصية المؤمن ومعصية الكافر، فالأخير يهم بعمل المعصية ولا يندم على فعلها، أمّا المؤمن فإن همّ بأي معصية فإنّه يندم على فعلها وتلومه نفسه، مؤكدًا أنه لا يستوى بين المسلم العاصي والكافر العاصي.

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