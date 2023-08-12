حبس المتسبب في مصرع عقيد وأمين شرطة بالطريق الصحراوي بالبحيرة أربعة أيام

قرر المستشار معاذ صلاح مدير نيابة مركز وادي النطرون برئاسة المستشار محمد الشافعي القائم بأعمال محامي عام جنوب دمنهور، حبس "أحمد س ا س" أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في مصرع عقيد وأمين شرطة، إثر قيامه بالاصطدام بهما أثناء قيامهما بفحص بلاغ بوجود سيارة معطلة بطريق "القاهرة/الإسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية.

ووجهت النيابة العامة بمركز شرطة وادي النطرون للمتهم تهم التسبب خطأ في مصرع المجنى عليهما بالإضافة إلى القيادة برعونة وسرعة مع عدم اتباع تعليمات المرور.

كما قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثتين، مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز وادى النطرون بإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت صباح اليوم مصرع عقيد، وأمين شرطة من قوات الإدارة للمرور تمركز الرست هاوس، مصرعهما، إثر قيام سيارة ملاكي بالاصطدام بهما، أثناء قيامهما بفحص بلاغ بتوقف سيارة معطلة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية، وتم التحفظ على الجثتين داخل المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة بمركز شرطة وادى النطرون برئاسة المستشار معاذ صلاح مدير النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بوقوع بمصرع "خالد سويدان" عقيد شرطة تابع للإدارة العامة للمرور تمركز الرست بوادى النطرون، و"حمدى السعيد" أمين شرطة بالإدارة العامة للمرور، وذلك على إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء القيام بفحص بلاغ بوجود سيارة معطلة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية، وجرى التحفظ على الجثتين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المجني عليهما فحص بلاغ بوجود سيارة معطلة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية وأثناء الفحص أتت سيارة ملاكي مسرعة وصدمتهما من الخلف الأمر الذي أدى إلى مصرعهما، وجرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.