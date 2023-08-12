السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قرار جديد.. موعد انتخابات هيئة مكتب الغرف التجارية بالمحافظات

علاء عز
علاء عز

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن أمناء عموم الغرف أصدروا الدعوات لأعضاء مجالس إدارات غرفهم المنتخبين والمعينين لجلسة الإجراءات التي يتم بها انتخاب رئيس الغرفة وهيئة المكتب المكونة من نائب اول وثاني الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وكذا الممثل الإضافى في الاتحاد لغرفتي القاهرة والإسكندرية، بعد صدور قرارات وزير التجارة والصناعة بأسماء المعينين بالغرف التجارية ودعوة مجالس الإدارات لانتخاب رؤساء وهيئات مكاتب الغرف.

وذلك بناء على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، وذلك بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، فقد أوضح “عز” أن الاجتماعات طبقًا لقرار الوزير تبدأ من يوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء ليتم دعوة رؤساء الغرف المنتخبين والستة أعضاء المعينين بالاتحاد والممثلين الإضافيين لغرفتي القاهرة والإسكندرية يوم الخميس المقبل، لانتخاب رئيس الاتحاد وهيئة المكتب المكونة من نائب أول وثاني الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وأضاف بأن الغرف قد بدأت في تحديد موعد وتاريخ انعقاد جلسة الإجراءات بمقر كل غرفة وإرسال الدعوات للأعضاء، والتي سيرأسها أكبر وأصغر الأعضاء سنًا، حيث تقرر حتى الآن عقد جلسة الإجراءات غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بغرفة الوادي الجديد والساعة الحادية عشر صباحًا بغرفة الدقهلية وفي الثانية عشر ظهرًا في غرف الإسماعلية وبني سويف وشمال سيناء، والساعة الواحدة بعد الظهر بغرف الغربية والبحر الأحمر والساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في غرفة مرسى مطروح، والثانية بعد الظهر بغرفتي الإسكندرية، وكفر الشيخ والخامسة مساء بغرفة القاهرة، التاسعة مساء بغرفة أسيوط، ويوم الإثنين الساعة الثانية عشر ظهرًا بغرفتي السويس وسوهاج والساعة الواحدة بعد الظهر بغرفة الشرقية والساعة الثانية بعد الظهر بغرفة بورسعيد، والساعة الثامنة مساء بغرفة المنيا ويوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهرًا بغرفة المنوفية وسيتوالى إصدار الدعوات من باقي الغرف التسع الباقية تباعًا.

اتحاد الغرف أحمد سمير أغسطس 2023 الإجتماع الإسكندرية

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