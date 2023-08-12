السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. Cbc تذيع حفل نانسى عجرم بمهرجان العلمين

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تبث شبكة قنوات cbc حفل الفنانة نانسي عجرم في مهرجان العلمين الليلة عبر شاشتها في تمام الساعة العاشرة مساء. 

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد أحيت حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى، تحت شعار كامل العدد، وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور.

وضمت تلك المجموعة أشهر الأغاني التي غنتها نانسي عجرم في السنوات الأخيرة منها (يا طبطب يا دلع، وحبك سفاح، وما تيجي هنا وأنا أحبك، وسلامات سلامات، وصحصح، وأنت إيه، والدنيا حلوة، وآه ونص، وإحساس جديد، ومعجبة مغرمة، وخطير خطير، واختتمت حفلها بأغنية أنا مصري).

كما بدأت النجمة نانسي عجرم حفلها الغنائي بمهرجان العلمين بأغنية "بتفكر في إيه"، وكان ذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: مبسوطة بوجودي معاكم اشتقت لكم كتير وبحبكم كتير.

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