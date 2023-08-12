نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة: إنجاز 60%؜ من المرحلة الثانية (فيديو)

قال ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن المرحله الثانية من المدينة تقع شرق المرحلة الأولى بمساحة 1500 فدان، وينفذ بها حاليًا 268 عمارة، 44 منها "سكن مصر"، و224 "جنة مصر".

وأضاف كحلة أن نسبة التنفيذ وصلت في المرحلة الثانية إلى 60%، وانتهي من مقرات الخدمات الحويةي بها وتشغيلها، مثل مديرية الأمن وجامعة المنصورة الجديدة.

وأكد أن المرحلة الثانية بها فرص استثمارية واعدة للمواطنين والمستثمرين، أسوة بالمرحلة الأولى التي شهدت طرح 13 قطعة سكنية في المرحلة الأولى ولقت إقبالًا شديدًا، وتم حجزها بالكامل.

وأضاف كحلة أن الشاطئ الخاص بالمدينة الذكية تم تصميمه للتعامل مع التغييرات المناخية المحتملة، حيث تم إنشاء كورنيش المدينة بطول المدينة كاملة والبالغ 15 كيلومترًا، وبارتفاع ما يزيد علي 4 أمتار عن سطح البحر، إضافة لترك مساحة بين الكورنيش والشاطئ واستغلاله في إقامة شواطئ نموذجية ترفيهية خدمية متكاملة، إضافة لتواجد الزراعات المختلفة بطول الكورنيش والتي تم استخدام أكثر من 15 نوعًا من الشجيرات المختلفة والتي تتم بها عمليات الرعاية والري إلكترونيا.

وأشار ياسر إلى وجود طرح ثان لحدود سكنية في خلال شهرين، موضحًا أنه يجري إضافة قطع الأراضي بأنشطة سكنية في مساحات عمران متكامل تتراوح بين 5 و10 أفدنة، بالإضافة لقطع استثمارية إداريه تجارية متاحة أيضًا بمساحات تتراوح بين حوالي ٤ آلاف و٣ آلاف متر، ومتاحة لجميع المواطنين.