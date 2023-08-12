تحرير 200 محضر لمخالفات المخابز والأسواق فى حملة مكبرة ببنى سويف

وجَّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 6 حتى 11 من أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه "م. وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين"، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 141 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 25 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 43 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 17 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

وتحرير 18 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 20 محضرًا للتصرف في 299 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لتجميع دقيق مدعم، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد.

كما تم المرور على البدالين التموينيين، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس للبدالين بنسبة 50%، من الكميات المربوطة على التجّار من الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 5 محاضر ضد بعض التجار لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وتم ضبط 50 كرتونة شيبسي، 125 عبوة منظفات ومستحضرات تجميل، ومحضرين لمسئولين عن محلات بيع الأسمدة والكيماويات الزراعية لحيازته وعرضه للبيع أسمدة مدعمة وغير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزراعة وممارسة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات، و7 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان للامتناع عن البيع وحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر.

وتم تحرير 10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و26 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بينما تم تحرير 8 محاضر لمسؤولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية.

وتحرير محضر ضد أحد المسئولين عن طلمبات الرصيف لقيامه بإدارة وتشغيل طلمبة رصيف دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 200 لتر مواد بترولية، بجانب سحب 7 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.