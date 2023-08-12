السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ردود أفعال هائلة على حفلات مهرجان العلمين الجديدة

حفل مسار إجباري
حفل مسار إجباري

واصل مهرجان العلمين الجديدة إبهار الجمهور بفعاليات المختلفة بين الرياضية والفنية والترفيهية وغيرها ليثبت المهرجان نجاحه في انطلاقته الأول؛ فخلال الخمسة أسابيع الماضية من المهرجان استطاع أن يجذب الكثير من الجمهور لحفلات وفعاليات المختلفة وسجلت مدينة العلمين الجديدة تواجد كل الفئات والطبقات لحضور فعالياته المختلفة وكان آخرها حفلات الجمعة وفعالياته المختلفة.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

وخلال الحفل الذي أحياه «مسار إجباري ومسلم ورضا البحراوي» تصدر اسم مهرجان العلمين الجديدة واسم مسار إجباري من جهة واسم مسلم ورضا البحراوي من جهة أخرى، وانتشرت مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأشاد الجمهور بالتنوع والاختلاف في اختيار المطربين مما خلق حالة من الزخم حول الحفل الذي  شهد إقبالا جماهيريا ورفع الحفل شعار كامل العدد بعد نفاد كل التذاكر على موقع تذكرتي.

كان الجمهور الموجود في مسرح العلمين أرينا على موعد مع النجم الشاب مسلم خلال حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حيث تفاعل الجمهور من الدقائق الأولى مع أغنياته التي بدأ بها الحفل حيث أشعل مسلم الحفل في بدايته بأغنيته الشهير "اتنسيت" وهي التي بدأ الجمهور الكبير من الشباب في التفاعل معها وغنائها معه بصوت مسموع.

وكان للفريق الغنائي مسار إجباري إطلالة مختلفة تماما حيث بدأ فقرته الغنائية بالحفل الغنائي الساهر بمهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء فقرة المطرب الشاب مسلم، وذلك عبر واحدة من أشهر أغنياته التي يحفظها الجمهور وهو ما خلق نوعا من التفاعل بينه وبين الجمهور من خلال أغنية «نص الحاجات».

كانت الفقرة الثالثة خلال حفل الجمعة مع المطرب الشعبي رضا البحراوي الذي قدم فاصلا مميزا من الأغاني الشعبية التي أحبها الجمهور حيث هتف الجمهور بمجرد صعوده على خشبة المسرح كما تفاعل معهم رضا البحراوي بشكل كبير.

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