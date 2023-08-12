السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ طب وقائي: حملة "100 يوم صحة" ناجحة وتنضم لإنجازات الحكومة

حملة 100 يوم صحة
حملة "100 يوم صحة"

كشف الدكتور شريف حتة، أخصائص الصحة العامة، وأستاذ طب وقائي، أن حملة "100 يوم صحة" ناجحة جدًا وتنضم لإنجازات وزارة الصحة.

وأضاف حتة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حملة "100 يوم صحة" تعتبر مبادرة مجمعة لكل مبادرات الدولة، لافتًا إلى أن هناك وعي كبير من جانب المواطنين في الاستفادة بخدمات حملة 100 يوم صحة.

وقال الدكتور شريف حتة، أخصائص الصحة العامة، إن حملة "100 يوم صحة" توفر قرارات علاج على نفقة الدولة للحالات المرضية، فضلًا عن أن الفريق الطبي للحملة يرفع وعي المواطن بالثقافة الصحية.

100 يوم صحة الثقافة الصحية الصحة العامة علاج على نفقة الدولة

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