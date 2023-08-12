السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حجز عاطل بتهمة انتحال صفة مسؤول حكومي والنصب على المواطنين بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بانتحال صفة مسؤول بجهة حكومية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي هاتفه المحمول لفحصه.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من "أحد الأشخاص، لتضرره من قيام عاطل، بالاتصال عليه هاتفياً منتحلاً صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية مدعياً نفوذه وإتفق معه على تعيين نجل الشاكى بإحدى الوظائف الحكومية مقابل مبلغ مالى قام بتحويلها له على إحدى المحافظ الإلكترونية.

وكشفت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسته نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة والزعم بإنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكومية "على خلاف الحقيقــة".

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وعثر بحوزته على عدد 2 هاتف محمول “بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على محادثات ورسائل نصية تفيد ممارسته ذلك النشاط الإجرامي”، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

إحدى الجهات الحكومية استيلاء على أموال الاحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإسكندرية

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