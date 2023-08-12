تحرك برلمانى بسبب أزمة الـ30 ألف معلم

تقدمت هالة أبوالسعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة مسابقة المعلمين 30 ألف معلم، والتى كانت قد أعلنت عنها مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث اجتازوا كل الاختبارات التي تم وضعها للمسابقة بداية من شهر يوليو 2022 وحتي شهر فبراير ومارس 2023 (التنظيم والإدارة بنجاح ثم تدريبات التربية والتعليم التربوية والبدنية بنجاح).

وتابعت: "إلا انهم فوجؤا بتوجيه إخطار للناجحين بالتوجه للكلية الحربية للخضوع لاختبارات أخرى وهي (طبي، رياضي، هيئة) مع العلم أن ذلك لم يتم التنبيه به مسبقًا ولم يكن من الشروط الواضحة للمسابقة".

وأضافت: "بناء على هذا الإخطار وهذه الاختبارات التى لم تكن موجودة ضمن شروط المسابقة، تم حرمان جزء كبير منهم كونهم لم يجتازوا اختبارات الكلية الحربية بحجج مختلفة (منها وزن زائد، حمل، ولادة) وهذا مخالف لجميع القوانين والأعراف ولشروط المسابقة الموضوعة من قبل".

وأكملت أنه ونتاج ما تم والشكاوى العديدة أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك تعتبر أن (الوزن الزائد والحمل والولادة) أصحاب ظروف صحية منعتهم من استكمال المسابقة وطلبت منهم تعديل موقفهم وإنهاء ظروفهم الصحية حتي يتم تعينهم.

وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، المخالفة الدستورية الثانية هنا أن هناك البعض من المعلمين لم يجروا اختبارات الكلية الحربية، وتم تعيينهم دون التقيد بهذه الاختبارات بما يعني الكيل بمكيالين وضرب معايير الشفافية والنزاهة عرض الحائط ويطعن فى عدالة المسابقة.

وطالبت هالة أبوالسعد باحترام القانون والدستور والمساواة في المعاملة وأن يتم التعيين وفقًا للشروط المعلن عنها مسبقًا وليس تلك التى أعلن عنها بشأن اختبارات الكلية الحربية، والتى ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالمسابقة.

ووجهت الأسئلة التالية إلى وزير التربية والتعليم: "وما هي علاقة هذه الاختبارات كون المعلم كفئًا من عدمه ليتم تعيينه ضمن المسابقة؟".