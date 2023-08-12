السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل، بضمان محل الإقامة. 

وأسندت النيابة إلى المتهم في القضية رقم 13034 لسنة 2023 عدة اتهامات، هي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

النيابة العامة اخلاء سبيل أخبار كاذبة وسائل التواصل الانضمام إلى جماعة

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

اكتشف علاقتها بقريبه.. سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

بالأدلة.. تاريخ العلاقة المريبة بين المخابرات البريطانية والجماعة الإرهابية

القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين

حبس 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين