قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل، بضمان محل الإقامة.

وأسندت النيابة إلى المتهم في القضية رقم 13034 لسنة 2023 عدة اتهامات، هي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.