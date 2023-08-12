السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة على كوبرى قرية النمسا بالأقصر

إنقلاب سيارة
إنقلاب سيارة

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر اليوم السبت حادث انقلاب سيارة ملاكى على كوبرى قرية النمسا، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى قرية النمسا بالمدينة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 4 مواطنين فى الحادث، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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