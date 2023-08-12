إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة على كوبرى قرية النمسا بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر اليوم السبت حادث انقلاب سيارة ملاكى على كوبرى قرية النمسا، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى قرية النمسا بالمدينة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 4 مواطنين فى الحادث، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.