إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

وقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخري ميكروباص، بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، أسفر عن اصابة 5 مواطنين ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص بالطريق السياحي لبحيرة قارون وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.