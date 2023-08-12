السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخري ميكروباص، بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، أسفر عن اصابة 5 مواطنين ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص بالطريق السياحي لبحيرة قارون وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم ملاكي ميكروباص بحيرة قارون محافظة الفيوم مستشفى إبشواى المركزى النيابة

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