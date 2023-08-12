السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مصر انتقلت بالشباب لمراكز أصحاب القرار (فيديو)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من قبل عام 2013 كان الشباب جالسا في مقاعد المتفرجين والمشاهدين، ولكن الدولة المصرية انتقلت بهم إلى مراكز أصحاب القرار والمشاركين في التنفيذ، وكان ذلك خطوة جيدة جدا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أعلن أن 2016 هو عام الشباب.

وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن البرنامج الرئاسي أحد المبادرات الشبابية الرئاسية المهمة جدا، والتنسيقية تشمل 25 حزبا سياسيا من مختلف التيارات، حيث نجلس على مائدة واحدة جميعا ونتناقش ونتحاور حتى نخرج بقرارات في صالح الوطن.

وتابع: "ينتمي إلى التنسيقية سياسيون لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، بالإضافة إلى شخصيات عامة بتخصصات مختلفة". 

التنسيقية عملت على تدريب وتطوير وتأهيل الشباب

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن التنسيقية عملت على تدريب وتطوير وتأهيل الشباب، بعد أن كانت نسبة الشباب في مجلس النواب ليست كبيرة في عام 2015، ولكن هذا الأمر تغير كثيرا بعد ذلك.

عضو تنسيقية شباب الاحزاب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدولة المصرية انتقلت مراكز أصحاب القرار

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