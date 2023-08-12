السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. برشلونة يسجل جوندوجان في رابطة الليجا

إلكاي جوندوجان
إلكاي جوندوجان

نجح نادي برشلونة الإسباني، اليوم، من تسجيل لاعبه الألماني إلكاي جوندوجان في رابطة الدوري الإسباني.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده رسميًا مع إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر بالمجان، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووقع جوندوجان على عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2025، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، وبشرط جزائي تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

 

برشلونة يعلن تسجيل إلكاي جوندوجان في رابطة الدوري الإسباني

وأكدت التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا، أن نادي برشلونة تمكّن من تسجيل إلكاي جوندوجان في رابطة الدوري الإسباني بشكل رسمي، ليكون مستعدًا للمشاركة مع الفريق الأول في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يرتدي إلكاي جوندوجان القميص رقم 22 مع برشلونة في الموسم الجديد 2023-2024.

ويُعد إلكاي جوندوجان ثاني لاعب في برشلونة يتم تسجل عقده، حيث تم تسجيل رونالد أراوخو، أمس الجمعة.

يأتي ذلك بعد رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح الفريق، إلى صفوف باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعقد لمدة خمس مواسم حتى عام 2028، حيث قدرت الصفقة بـ 50 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البارسا.

وكان فريق برشلونة يعاني من أزمة عدم القدرة على تسجيل اللاعبين؛ بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

 

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإسباني "الليجا" في الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة.

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