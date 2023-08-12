السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عصابة تعديل درجات الثانوية فى أسيوط

حبس
حبس

تمكنت الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتهما على تعديل درجات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود مجموعة على تطبيق "التليجرام" يزعم القائمين على إدارتها إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مبالغ مالية مدعين قدرتهم على تمكين بعض الطلبة من اللحاق بكليات القمة  "على خلاف الحقيقة". 

 تم تشكيل فــريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة تلك المجموعة الإلكترونية "شخصين- مقيمين بمحافظة أسيوط"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على جهاز حاسب آلى-  2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - شريحة خط الهاتف المحمول المربوط عليها المحفظة الإلكترونية المستخدمة فى استقبال التحويلات المالية من ضحاياهم- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى"، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية النصب والاحتيال المواطنين الثانوية العامة مبالغ مالية أجهزة وزارة الداخلية

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