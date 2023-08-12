السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد رياض: إطلاق اسم عادل إمام على المهرجان القومي للمسرح تقديرًا لما قدمه

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، عن السبب الحقيقي وراء اختيار اسم الفنان عادل إمام، للدورة الحالية للمهرجان.

وأضاف رياض، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المهرجان هو أكبر مهرجان مسرحي في مصر، لذا؛ قرر أن يختار أكبر فنان في مصر والوطن العربي لإطلاق اسمه على الدورة الحالية وهو الزعيم عادل إمام.

وأوضح رئيس المهرجان القومي، أن المسرح كان بالنسبة للزعيم بيته وحياته، لذلك قرر التواصل مع محمد عادل إمام ليحصل على الموافقة، مشيرًا إلى أن الأسرة رحبت للغاية.

وأشار محمد رياض، إلى أن الهدف من إطلاق اسم الزعيم، هو تقديم الشكر للفنان عادل إمام، على ما قدمه في المسرح.

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