السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الـ 7 من سيب وانا اسيب تتصدر تريند جوجل

مسلسل سيب وانا سيب
مسلسل سيب وانا سيب

تصدر مسلسل سيب وانا سيب الحلقة 7 تريند البحث على “جوجل” في صباح اليوم السبت.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل عشاق الدراما الكوميدية لمشاهدة مسلسل سيب وانا سيب الحلقة 7، بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان صلاح السعدني.

تزامناً مع اهتمام الكثير من عشاق الدراما التليفزيونية لمعرفة موعد مسلسل سيب وانا سيب الحلقة 7، المكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد، ومحمود البزاوى، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمود السيسي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبوالريش، ويرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت اهتمام الجماهير لمعرفة قصة واحداث  مسلسل سيب وانا سيب وأبرزهم موعد الحلقة 7 الجديدة من وتفاصيل المسلسل، إليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

موعد مسلسل سيب وانا سيب الحلقة 7

بدأ إطلاق أول حلقتين من مسلسل سيب وأنا أسيب، بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد، يوم السبت 22 يوليو الماضي عبر منصة شاهد، وفي كل يوم سبت بيتم عرض حلقتين جديدتين من المسلسل الذي يتكون من 10 حلقات وتم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت.

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تفاصيل قصة مسلسل سيب وانا سيب

تداول رواد السوشيال ميديا تفاصيل قصة مسلسل سيب وانا سيب والحلقة الجديدة بعد أن توالت الأحداث الجديدة، وتدور أحداث قصة مسلسل سيب وانا اسيب في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

مسلسل سيب وانا سيب مسلسل سيب وانا سيب الحلقة 7 أحمد السعدني هنا الزاهد الدراما الكوميدية

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