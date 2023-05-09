الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل شخصية هنا الزاهد في فيلم "مستر إكس"

هنا
هنا

تستعد الفنانة هنا الزاهد لعرض فيلمها الجديد “مستر اكس”، خلال موسم عيد الأضحى المبارك في العمل الذي انتهت من تصويره منذ شهور قليلة.

وتقدم “هنا” خلال العمل شخصية كوميدية بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي الذي تتعاون معه للمرة الثالثة عقب عمل في التلفزيون في “الواد سيد الشحات” وعمل في المسرح “جوازة معفرتة” وحاليًا في السينما بـ"مستر اكس" .

وتقدم خلال العمل شخصية محامية تدخل في العديد من الصراعات التي يتسبب فيها أحمد فهمي، حيث تدور القصة حول شخصية "مستر إكس" التي يجسدها الفنان أحمد فهمي وهو رجل عصابات تنشأ بينه وبين هنا الزاهد قصة حب بعد تركها للمحاماة، فيما يجسد محمد أنور الذراع اليمين لـ "مستر إكس".

"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

الحملة الفرنسية على مصر الحملة الفرنسية أحمد عبد الوهاب “مستر إكس” الأضحي المبارك الأضحى أماني التونسي الفنان أحمد فهمي الفنانة هنا الزاهد

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