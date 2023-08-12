السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مرعي البريمو" لـ محمد هنيدي يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

مرعي البريمو
مرعي البريمو

حقق فيلم "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 941 ألفًا و942 جنيهًا، ضمن منافسات موسم الصيف 2023، ليتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية "مرعي البريمو" بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

وينافس فيلم مرعي البريمو ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية المعروضة منها “ع الزيرو” للنجم محمد رمضان و “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز “و تاج” لتامر حسني “ومستر اكس” لأحمد فهمي و “ البعبع” لأمير كرارة و"مطرح مطروح" للنجم الكبير محمود حميدة. 

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