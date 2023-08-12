السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيرمينو بعد الهاتريك الأول مع الأهلى: الأجواء خيالية وسعيد باللعب فى الدورى السعودى

فيرمينو يحتفل بأحد
فيرمينو يحتفل بأحد أهدافه في شباك الحزم

أبدى روبرتو فيرمينو، سعادته الشديدة بانطلاقة فريقه الجديد أهلي جدة في الدوري السعودي والفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى.

ويدين فريق أهلي جدة بالفضل إلى فيرمينو الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" ليقود فريقه للفوز على الحزم بثلاثة أهداف لهدف.

وقال فيرمينو، في تصريحات تليفزيونية: "مع انطلاق الدوري، سنقاتل وسنقدم أنفسنا بشكل جيد لنحقيق مزيدًا من الانتصارات من أجل إسعاد جماهيرنا".

وأضاف: "سعيد للغاية بتسجيل الأهداف في أول مباراة رسمية، لكن الأهم هو مساعدة الفريق على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة".

وأتم: "الأجواء هنا خيالية وأنا سعيد للغاية باللعب في الدوري السعودي وهذه البداية الرائعة".

فيرمينو الدوري السعودي أهلي جدة السعودي الحزم

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