السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل فيديو خطف حقيبة يد من أجنبى الجنسية فى العجوزة

خطف حقيبة يد
خطف حقيبة يد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تداوله موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من مقطع فيديو يتضمن تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسة إحدى الدول" من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة اليد الخاصة به بنطاق محافظة الجيزة. 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بتعرضه لواقعة سرقة حقيبته الخاصة وبداخلها (مبلغ مالى – هاتف محمول – جواز سفر) من قبل أحد الأشخاص مستقلًا دراجة نارية.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

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تفاصيل فيديو خطف حقيبة يد من أجنبى الجنسية فى العجوزة

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