الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هاري كين يصل ألمانيا لإتمام انتقاله إلى بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين

وصل النجم الإنجليزي هاري كين، الهداف التاريخي لفريق توتنهام إلى ألمانيا لإكمال عملية انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني في صفقة قد تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني "152 مليون دولار".

وكان آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن هاري كين انتقل إلى أبطال الدوري الألماني وذلك بعد تطورات كبيرة في المفاوضات بين الناديين، حيث تم التوصل إلى اتفاق  أمس الأول الأربعاء.

وذكرت تقارير صباح اليوم الجمعة أن توتنهام رفض السماح لكين بالسفر إلى ألمانيا، قبل أن يتغير الموقف ويتجه كين إلى ميونخ في طائرة خاصة من لندن.

ووصل كين إلى ميونخ، والتي ستصبح مقر إقامته، مساء اليوم الجمعة، وذلك من أجل إجراء الفحص الطبي قبل الإعلان عن الصفقة.

هاري كين بايرن ميونخ توتنهام هوتسبير الدورى الألماني

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