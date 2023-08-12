السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز سائق لودر تسبب فى مقتل مواطن بالقاهرة على ذمة التحريات

حبس
حبس

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا بحجز سائق لودر المتهم بالتسبب في قتل مواطن، أثناء مروره بسيارته، وذلك على ذمة التحريات.

 

كما أمرت جهات التحقيق المختصة، بعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه .

 

وأوضح المتهم خلال اعترافه أمام جهات التحقيق، أنه أثناء قيادته للودر في مدينة نصر، فوجىء بمرور المجني عليه فصدمه، وهرب من مكان الحادث خوفا من لملاحقات الأمنية والمسألة القانونية.

 

كان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

 

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ اصطدم قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثراً بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيا.

الطب الشرعي بمديرية أمن القاهرة جهات التحقيق المختصة شرطة مدينة نصر ثالث ضبط مرتكب الواقعة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مجني عليه مكان الحادث

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