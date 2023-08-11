قناة الناس| عصام الروبى يكشف تفاصيل تعاون النبى مع أهل بيته (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّه حينما نتحدث عن التعاون يجب أن نذهب إلى الرسول صلّ الله عليه وسلم في معايشته لأهل بيته وكيف كان يتعامل معهم.

وأضاف "الروبي"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ تعاون الرسول مع أهل بيته لم يكن فيه تعالٍ عليهم ولم يترفع عليهم، بل كان يعاونهم ويساعدهم، فكان يحلب شاته، وكان في خدمة أهله ومهنتهم ويساعدهم في البيت، حتى إذا أقيمت الصلاة قام من بينهم إنه لا يعرفهم.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.