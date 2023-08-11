خبير اقتصادي: 80% من واردات الحبوب بمصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي والخبير الاستراتيجي بمنظمة الفاو، إن المنشأ الروسي الأوكراني يخرج منه 34% من صادرات الحبوب في جميع أنحاء العالم، حيث أن روسيا تصدر 50 مليون طن من القمح وأوكرانيا 10 مليون طن سنويًا وفي المقابل تصدر الولايات المتحدة الأمريكية 21 مليون طن.

وأوضح “نور الدين”، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي ضياء رشوان، مقدّم برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «ETC»، أن المنشأ الروسي هو الأقرب بالنسبة للدول الإفريقية والعربية ويستغرق 10 أيام فقط حتى يصل إلى هذه الدول بينما القمح الوارد من أمريكا وكندا من الممكن أن يستغرق 28 يومًا بالإضافة إلى أن سعر القمح الروسي أرخص 10%.

وأضاف أن 80% من إجمالي واردات مصر والأردن والعراق ولبنان من الحبوب معتمدة على المنشأ الروسي الأوكراني.