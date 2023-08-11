الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسار إجبارى: "مهرجان العلمين جميل جدًا.. والمدينة أحيت الساحل"

الفريق الغنائي “مسار
الفريق الغنائي “مسار إجباري

عبر الفريق الغنائي "مسار إجباري"، عن سعادته الغامرة بالحضور إلى مدينة العلمين الجديدة للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة.

وقال هاني الدقاق، أحد أعضاء الفريق في تصريحات لمهرجان العلمين قبل بدء الحفل الذي ينطلق بعد قليل: "مبسوطين إن إحنا مشاركين في مهرجان العلمين.. مهرجان حلو أوي.. فنانين كتير جم وعملوا حفلات بنتطلع لحفلة كويسة.. المنطقة جميلة جدا وسياحية.. والعلمين أحيت الساحل بشكل كبير وكل المشاركين النهاردة أصحابنا ومبسوطين إننا نغني معهم النهاردة.. الفترة الجاية فيه سينجل، اسمها آسف هي خاتمة ميني ألبوم بتاعنا، اعتقد إنكم محتاجين تيجوا تحضروا حفلة هنا ونشوفكم هنا.. العالم علمين".

ويواصل مهرجان العلمين فعالياته الفنية المتنوعة خلال دورته الأولى بمشاركة نخبة من فنانيِ مصر والوطن العربي، حيث يُقام اليوم حفل غنائي لفريق "مسار إجباري"، بالإضافة إلى حفل الفنان مسلم، وحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وشهد مهرجان العلمين، أمس، حفلًا فنيًا للموسيقار العالمي عمر خيرت، الذي أمتع جمهور مدينة العلمين الجديدة بباقة مميزة من أفضل المقطوعات الموسيقية الشهيرة، فيما تفاعل الجمهور مع أجواء الحفل المميز.

مسار اجباري العلمين الجديدة مهرجان مدينة العلمين الجديدة حفل مسار إجباري بالعلمين الجديدة

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