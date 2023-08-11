الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الغريب لـ"القاهرة الإخبارية": مصر أبوابها مفتوحة باستمرار للقضية الفلسطينية

محمد الغريب
محمد الغريب

قال محمد الغريب، أمين سر حركة فتح بالقاهرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بين الحين والآخر بانتهاكات واضحة للمسجد الأقصى، ولهذا دعا الرئيس أبو مازن الأمناء العامين في الاجتماع الذي تم 9 يونيوالماضي إلى ضرورة الاجتماع بالدولة المصرية.

المساعدات المصرية

وأكد محمد الغريب، خلال لقائه ببرنامج “ثم ماذا حدث” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن تحديد الدولة المصرية لأن تكون مقر هذا الاجتماع يرجع للعديد من الأسباب منها أن مصر أبوابها مفتوحة باستمرار للقضية الفلسطينية، معبراً: "لا نستطيع نكران جهود الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية منذ توليه الحكم".

وأضاف في حديثه، أن الرئيس السيسي تبنى الكثير من الآراء المختلفة التي يتم الإعلام عنها من قبل الفصائل المختلفة، وهناك إجماع في فلسطين على أن مصر هي الحاضنة للقضية ودورها فعال لدرجة القدرة على لم الشمل وإنهاء التفرقة.

اجتماع العلمين

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أثناء الاجتماع على توحيد الجهود الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية وطنية لمقاومة الاحتلال مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة الشعبية، تشكيل حكومة وفاق وطني.

محمد الغريب أمين سر حركة فتح القاهرة الإخبارية الرئيس السيسي الدور المصري

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