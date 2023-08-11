وقف بث تلفزيون لبنان.. ومحلل سياسي: «حلقة جديدة في سلسلة الأزمات»

أدى الإضراب الشامل الذي ينفذه موظفون في الإعلام اللبناني، إلى توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي، اليوم الجمعة، بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وتأخر رواتبهم منذ أشهر.

ونقلت وكالات عن موظفين مشاركين في الإضراب، أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم وستبقى الشاشة عبارة عن أعمدة من الألوان بانتظار قرار ينصفهم ويمكنهم من تحمل أعباء الحياة.

ويأتي الإضراب استكمالا لإضراب الموظفين المستمر منذ أشهر في معظم الإدارات العامة، بسبب تأخر الدولة عن تسديد الرواتب والمستحقات المالية لقرابة عامين.

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري أكد أنه لم يصدر أي قرار بإقفال القناة. وجاء في بيان عن مكتبه أنه "اتخذ قراراً بتجميد البثّ"، في ظل إصرار "نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان" على وقف بثّ البرامج، و"استخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصرا، الأمر الذي يكبد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة".

وقال المحلل السياسي اللبناني عبدالله نعمة، إن هذا الإضراب مشروع، رغم ما ترتب عليه من إغلاق لتلفزيون الدولة الرسمي لأول مرة منذ 62 عاما، وهو أمر غير مسبوق في لبنان الذي كان معروفا بحرية الصحافة والإعلام.

وأضاف نعمة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الانقسام السياسي والانحياز الطائفي الذي يعيشه لبنان أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية في الدولة، بشكل يعصف بحياة المواطنين وقدرتهم على مواجهة تحديات المعيشة.

وشدد على ضرورة التوحد تحت راية لبنان بعيدا عن أي انتماءات طائفية أو ولاءات لقوى دولية وإقليمية تدير المشهد اللبناني، لافتا إلى أنه بدون هذا الأمر لن يتحقق الاستقرار ولن تخرج البلاد من أزماتها المتلاحقة.