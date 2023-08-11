الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجدي صابر: من حسن حظي أنني عملت مع مخرجين يحترمون النص والكاتب

السيناريست مجدي صابر
السيناريست مجدي صابر

قال السيناريست مجدي صابر، إن روايته "حارة المحروسة" تحولت إلى مسلسل أخرجه مجدي أبو عميرة، وقد كان بطولة صابرين، وأحمد عبدالعزيز.

وأضاف السيناريست مجدي صابر، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية الحياة، أن مسلسل "حارة المحروسة" هو الذي أضاء لي الطريق، لافتا إلى أنه قرر بعد هذا المسلسل أن مجاله هو الدراما التلفزيونية، حيث كان ذلك بمثابة تحدي جديد، معقبا: "أنا عاشق للتحديات، وحياتي كلها تحديات مستمرة"، كما أصبح يمتلك جمهورًا بعشرات الملايين، واليوم أصبح جمهوره بمئات الملايين. 

وتابع: "مسلسل حارة المحروسة كان ثاني مسلسل لي، حيث كان المسلسل الأول هو الماضي يعود الآن والذي أخرجه رائد لبيب رحمه الله، وكان مسلسل حارة المحروسة هو سبب حبي للدراما التلفزيونية". 

وأردف: "لحسن حظي أنني عملت في البداية مع المخرج رائد لبيب، وهو رجل يحترم النص جدًا، ويحترم الكاتب جدًا، وأصبحنا أصدقاء، كم أنني اشتغلت مع مجدي أبو عميرة، وهو رجل يحترم جدًا الكاتب". 

الأكثر قراءة

الباز: أحد المرشحين المحتملين للرئاسة مدعوم من الإخوان

الباز: محمد هنيدى يرتكب جريمة فى حق نفسه

يوم الشباب العالمي.. "تنسيقية الأحزاب" منبع تأهيل وتمكين الشباب في مصر

صناعة مصرية 100%.. "مصر تستطيع" سبق كل القنوات العالمية وانفرد باكتشاف "فرعون الحيتان"

حقيقة ارتفاع سعر الكتب الخارجية لـ900 جنيه للكتاب الواحد

"الشرقية للدخان" تكشف عن خطتها لخفض أسعار السجائر بالسوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين