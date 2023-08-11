مجدي صابر: من حسن حظي أنني عملت مع مخرجين يحترمون النص والكاتب

قال السيناريست مجدي صابر، إن روايته "حارة المحروسة" تحولت إلى مسلسل أخرجه مجدي أبو عميرة، وقد كان بطولة صابرين، وأحمد عبدالعزيز.

وأضاف السيناريست مجدي صابر، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية الحياة، أن مسلسل "حارة المحروسة" هو الذي أضاء لي الطريق، لافتا إلى أنه قرر بعد هذا المسلسل أن مجاله هو الدراما التلفزيونية، حيث كان ذلك بمثابة تحدي جديد، معقبا: "أنا عاشق للتحديات، وحياتي كلها تحديات مستمرة"، كما أصبح يمتلك جمهورًا بعشرات الملايين، واليوم أصبح جمهوره بمئات الملايين.

وتابع: "مسلسل حارة المحروسة كان ثاني مسلسل لي، حيث كان المسلسل الأول هو الماضي يعود الآن والذي أخرجه رائد لبيب رحمه الله، وكان مسلسل حارة المحروسة هو سبب حبي للدراما التلفزيونية".

وأردف: "لحسن حظي أنني عملت في البداية مع المخرج رائد لبيب، وهو رجل يحترم النص جدًا، ويحترم الكاتب جدًا، وأصبحنا أصدقاء، كم أنني اشتغلت مع مجدي أبو عميرة، وهو رجل يحترم جدًا الكاتب".