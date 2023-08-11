الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الغريب لـ"القاهرة الإخبارية": المشهد الفلسطينى متوتر بصورة غير مسبوقة

محمد الغريب
محمد الغريب

قال محمد الغريب، أمين سر حركة فتح بالقاهرة، إن عقلية الاحتلال الإسرائيلي ثابتة ولا تتغير، حيث إسرائيل حريصة دائمًا على اختراق كافة معاهدات السلام باستمرار، فمقولة العيش بسلام بالنسبة للجانب الإسرائيلي أمر غير موجود على أرض الواقع.

المقاومة الفلسطينية الشعبية

وأكد محمد الغريب، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد الفلسطيني متوتر بصورة غير مسبوقة على الإطلاق، حيث يسقط يوميًا شهداء فلسطينيون على أيدي الاحتلال الغاشم الذي يشن غاراته بين الحين والآخر لإرهاب الجانب الفلسطيني، وجراء الفعل الإسرائيلي سقط ٢٤٠ شهيدًا فلسطينيًا منذ بداية هذا العام الجاري وحتى الآن.

وأضاف في حديثه، أن هناك فجوة كبيرة بين الشعب الإسرائيلي وحكومته، وهذا مؤشر جيد لاقتراب سقوط هذه الدولة الإرهابية، ولهذا طالب الشعب الفلسطيني باستمرار مقاومته الشعبية، خاصة أن فلسطين لا تستطيع الآن تبني مقاومة عسكرية.

غارات إسرائيل

وتابع: "حركة فتح قادت المقاومة الفلسطينية منذ عام ١٩٦٥ ودفعت ثمنًا كبيرًا، لا نريد التفجير ولا التدمير ولكن غارات إسرائيل أرهقتنا".

واستطرد: "الوضع الآن لا يسمح بوجود خلافات شخصية بين عناصر المقاومة الفلسطينية، الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود وليس التفرقة الداخلية".

محمد الغريب أمين سر حركة فتح الغارات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث

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