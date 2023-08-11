"لوغاريتم".. كوريا روّجت لنهر "الهان" سياحيًا بمسلسلات وأفلام عالمية

سلط الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديم برنامج "لوغاريتم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على أشهر نهر في كوريا الجنوبية.

وقال فايق إن هناك علاقة بين نهر النيل فى مصر ونهر الهان في كوريا، لافتًا إلى أنه تم تقديم أغانٍ وتصوير أفلام كورية وعالمية عديدة عنده.

وأضاف أن كل مشهد تكون فيه خلفية نهر الهان ويروج له سياحيًا بشكل كبير، وأصبح وجهة سياحية من كثرة ظهوره فى الأفلام المشهورة، موضحًا أن هذه العلاقة ترتبط ببنت نوبية مصرية اسمها نور ولها حكاية طويلة.