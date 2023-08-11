غدًا.. حفل توقيع كتاب "خالد الصاوى" لمحمد عبد الرحمن بـ"الأعلى للثقافة"

يقيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "خالد الصاوي" الصادر ضمن إصدارات المهرجان هذا العام، للكاتب الصحفي والناقد المسرحي محمد عبد الرحمن زغلول، وذلك غدًا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكتاب "خالد الصاوي" يتتبع خلاله الناقد المسرحي محمد عبد الرحمن زغلول، نشأة النجم خالد الصاوي الفنية من خلال عمله كمخرج في فرقة كلية الحقوق جامعة القاهرة، مرورًا بتأسيسه فرقة الحركة المسرحية ودوره في المسرح المستقل، وعمله في مسرح الهناجر للفنون، متتبعا محطاته المختلفة في السينما والتليفزيون والمسرح، مشيرًا إلى إيمانه بدور المسرح ورسالته، باعتباره أداة للتغيير، متضمنًا تحليلًا وقراءة في الكثير من تجارب "الصاوي" في المسرح والسينما والشعر والقصة القصيرة، بالإضافة إلى تجربته الموسيقية من خلال تأسيس فرقة العاصفة الموسيقية بعد أحداث ثورة 25 يناير.

ويتضمن الكتاب أيضًا حوارًا مع الفنان خالد الصاوي، أجراه مؤلف الكتاب، يتحدث فيه عن تجربته في المسرح، وأبرز من تأثر بهم في بدايته الفنية، ومشروعه كفنان شامل له الكثير من الإسهامات في الكتابة والتمثيل والإخراج، والشعر والموسيقى، ويضم الكتاب بعنوان "شهادات في حب خالد الصاوي" عبارة عن شهادات لكل الفنانين الذين عاصروا تجربته تعاونوا معه في بدايته، وهم: الناقد عمرو دوارة، الدكتورة هدى وصفي، المخرج السوري أنور قوادري، الناقد السينمائي محمود عبد الشكور، الروائي ناصر عراق، الفنان صبري فواز، الفنانة سلوي محمد علي، السيناريست سيد فؤاد، الفنانة والناقدة نورا أمين، الفنان أحمد مختار، الناقدة الفنية ناهد صلاح، الناقدة أمل ممدوح.